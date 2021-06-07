Массовые проверки самокатчиков организовали в ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекторы вышли на улицы Екатеринбурга с проверками в отношении водителей самокатов и велосипедов. Некоторым из тех, кто колесит по тротуарам, грозят реальные штрафы.

Сотрудники ГИБДД вышли в рейды по выявлению нарушителей ПДД, передвигающихся на самокатах и велосипедах по улицам Екатеринбурга. Стражи правопорядка проводят профилактические беседы, а также напоминают, что за езду на некоторых видах самокатов грозят штрафные санкции. В частности инспекторы выписывают штрафы тем велосипедистам, которые не спешиваются при переходе проезжей части, либо проезжают на красный сигнал светофора. Тех участников движения, кто передвигается на самокатах, останавливают для проверки технических характеристик транспортного средства. За движение по тротуарам мощных самокатов предусмотрена ответственность, отметили в пресс-группе ГИБДД Екатеринбурга. Напомним, штраф за езду на самокате без прав грозит 20-летней жительнице Екатеринбурга, которая на дороге столкнулась с Lada Vesta. В аварии екатеринбурженка получила травмы и была доставлена в больницу. Штраф за езду на самокате без прав грозит 20-летней жительнице Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter