Новые тротуары появятся в Ленинском районе Нижнего Тагила в 2021 году

Новые тротуары появятся в Ленинском районе Нижнего Тагила в 2021 году
Новые тротуары появятся в Ленинском районе Нижнего Тагила в 2021 году
Сегодня, 15:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В течение этого года новые пешеходные дорожки появятся на нескольких улицах Ленинского района Нижнего Тагила в рамках реализации муниципальной программы.

Новые тротуары в 2021 году появятся в районе улиц Зерновая и Красноармейская, на пересечении улиц Некрасова и Краснознаменная, а также на Липовом тракте, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Постепенно мы приводим в порядок пешеходные дорожки. В летний период в Ленинском районе запланировано сделать несколько объектов, отметил глава города Владислав Пинаев в ходе очередного объезда территории.

После встречи мэра с коллективом Высокогорского Горно-обогатительного комбината, работники которого подняли вопрос о состоянии территории в районе городской поликлиники, администрации Ленинского района было поручено устранить данную проблему.

Там планируется заасфальтировать подъездные пути к травмпункту, обустроить территорию перед зданием медучреждения, организовать пешеходный переход и восстановить тротуар на улице Кразнознаменная. А также положить новый асфальт в районе пересечения улиц Некрасова и Краснознаменная.

Проблемы достаточно давние, но в течение летнего периода они будут решены, заявил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Напомним, первой дорогой в Свердловской области, отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, стала дорога на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле. Протяженность обновленного дорожного полотна составляет 652 метра.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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