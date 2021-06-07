Новые тротуары появятся в Ленинском районе Нижнего Тагила в 2021 году

Новые тротуары в 2021 году появятся в районе улиц Зерновая и Красноармейская, на пересечении улиц Некрасова и Краснознаменная, а также на Липовом тракте, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Постепенно мы приводим в порядок пешеходные дорожки. В летний период в Ленинском районе запланировано сделать несколько объектов, отметил глава города Владислав Пинаев в ходе очередного объезда территории.
После встречи мэра с коллективом Высокогорского Горно-обогатительного комбината, работники которого подняли вопрос о состоянии территории в районе городской поликлиники, администрации Ленинского района было поручено устранить данную проблему.
Там планируется заасфальтировать подъездные пути к травмпункту, обустроить территорию перед зданием медучреждения, организовать пешеходный переход и восстановить тротуар на улице Кразнознаменная. А также положить новый асфальт в районе пересечения улиц Некрасова и Краснознаменная.
Проблемы достаточно давние, но в течение летнего периода они будут решены, заявил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
Напомним, первой дорогой в Свердловской области, отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, стала дорога на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле. Протяженность обновленного дорожного полотна составляет 652 метра.