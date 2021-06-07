«Нравится?!»: видео избиения собаки жительницей Нижнего Тагила появилось в соцсетях

«Нравится?!»: видео избиения собаки жительницей Нижнего Тагила появилось в соцсетях
«Нравится?!»: видео избиения собаки жительницей Нижнего Тагила появилось в соцсетях
Сегодня, 14:32ОбществоФото: «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"
Женщина пинала ногами, била по голове и кричала на свою собаку во время прогулки на улице Горошникова в Нижнем Тагиле. Видео инцидента опубликовано в местных группах в социальных сетях.

Происшествие сняли на видео очевидцы. Кадры, где женщина называет тварью и бьет своего питомца недалеко от дома № 68 на улице Горошникова, опубликованы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Занимаясь рукоприкладством, тагильчанка пыталась заставить пса выполнять ее команды. После очередного удара женщина спрашивала у четвероногого «Нравится?!» и таскала его за ошейник.

Не знаешь что делать в таких ситуациях, когда через слово собаку тварью называет, пинает ногами и ударяет руками по голове, приподнимает за ошейник, разве так можно обращаться с животными, даже при учении команд? Куда можно пожаловаться? вопрошает автор видео.

Видео:«Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

В комментариях под постом жители города оставили больше сотни гневных комментариев.

Не умеете воспитывать и с животными общаться правильно — не нужно заводить, пинать собаку в живот — не есть здравый смысл воспитания! Одно дело один раз за проступок получить, а не на протяжении всей гулянки бить собаку, довоспитается до степени когда собака кинется на нее и покусает, не только ее, но и других людей! прокомментировала одна из подписчиц.

Многие другие горожане высказали мнение, что собак нужно изъять у хозяйки и привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Нижнем Тагиле живодер на глазах у прохожих избил собаку. Видео инцидента попало в социальные сети.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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