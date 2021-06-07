Облицовка набережной начата на «Тагильской лагуне-2»

Работы по реконструкции набережной идут с опережением графика. Так на «Тагильской лагуне-2» строители приступили к облицовке прогулочной зоны и установке бортовых камней.

Выездное совещание на объекте «Тагильская лагуна-2» провел в понедельник, 7 июня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. О выполненных работах и тех, что запланированы на ближайшее время, мэру рассказали подрядчики. Они отметили, что в целом идут с небольшим опережением графика, сообщает пресс-служба городской администрации. Заканчиваем с монолитными и бетонными работами. Приступили к облицовке прогулочной террасы. Занимаемся подпорной стенкой, вертикальной планировкой участка. Доставляем бортовые камни. Занимаемся вывозом избыточной земли, перекладываем сети, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Градоначальник в ходе встречи отметил, что уже сейчас необходимо продумать, каким образом новые площадки будут эксплуатироваться зимой. В той части парка, где будут организованы места для запуска радиоуправляемых самолетов и ракет, необходимо предусмотреть возможность заливки общественного катка, предложил Пинаев. После осмотра строительной площадки совещание продолжилось в здании Городского дворца детского творчества. Там, кроме подрядчиков, в обсуждении наполнения пространства нового парка, охватывающую площадь более 60 тысяч квадратных метров, приняли участие педагоги и родители воспитанников учреждения. На сегодняшний день все вопросы с финансированием решены. Мы уже видим очертания набережной и нового парка. Хочется добавить чего-то лучшего, привнести красоты. Мы должны построить многофункциональные современные площадки, полностью адаптированные для занятий в кружках и досуга юных тагильчан, подвел итоги Владислав Пинаев. Напомним, автогородок и картодром появятся на набережной «Тагильская лагуна-2» в Нижнем Тагиле. На новую набережную будет потрачено в общей сложности порядка 511 миллионов рублей. Автогородок и картодром появятся на набережной «Тагильская лагуна-2» в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter