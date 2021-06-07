Одиннадцатиклассник из Нижнего Тагила написал книгу и установил мировой рекорд

Одиннадцатиклассник из Нижнего Тагила написал книгу и установил мировой рекорд
Одиннадцатиклассник из Нижнего Тагила написал книгу и установил мировой рекорд
Сегодня, 10:00ОбществоФото: Антон Кайзер
17-летний тагильчанин Антон Кайзер написал книгу о самозанятых детях и стал первым в истории, написавшим автобиографию в столь юном возрасте.

О своих способах заработка в интернете в книге «Самозанятый ребенок» рассказал одиннадцатиклассник из Тагила Антон Кайзер. Он стал мировым рекордсменом, написав собственную биографию в 17-летнем возрасте.

В книге Антон описал различные способы удаленного заработка, которые опробовал на себе. Он не только поделился опытом поиска работы, но и дал советы родителям и подросткам по трудоустройству в юном возрасте.

Книгу можно найти на сайтах Ridero, Ozon, Amazon, Aliexpress, Литрес и прочих площадках. В скором времени тираж печатной версии «Самозанятого ребенка» должен поступить и в книжные магазины.

Напомним, книгу «Самозанятый ребенок» Антон Кайзер из Нижнего Тагила представил в конце мая на главном книжном празднике — XVI Санкт‐Петербургском международном книжном салоне. О том, как он писал книгу и кому она будет полезна, юный тагильчанин рассказал TagilCity.ru.

Сюжеты:
Нижний Тагил
книгаобществотагильчанинрекордшкольникНижний Тагилсамозанятые
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