Одиннадцатиклассник из Нижнего Тагила написал книгу и установил мировой рекорд

О своих способах заработка в интернете в книге «Самозанятый ребенок» рассказал одиннадцатиклассник из Тагила Антон Кайзер. Он стал мировым рекордсменом, написав собственную биографию в 17-летнем возрасте.
В книге Антон описал различные способы удаленного заработка, которые опробовал на себе. Он не только поделился опытом поиска работы, но и дал советы родителям и подросткам по трудоустройству в юном возрасте.
Книгу можно найти на сайтах Ridero, Ozon, Amazon, Aliexpress, Литрес и прочих площадках. В скором времени тираж печатной версии «Самозанятого ребенка» должен поступить и в книжные магазины.
Напомним, книгу «Самозанятый ребенок» Антон Кайзер из Нижнего Тагила представил в конце мая на главном книжном празднике — XVI Санкт‐Петербургском международном книжном салоне. О том, как он писал книгу и кому она будет полезна, юный тагильчанин рассказал TagilCity.ru.