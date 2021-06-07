После пожара из-за тополиного пуха в парке в Екатеринбурге началась проверка

После пожара, который произошёл из-за загоревшегося пуха в парке Маяковского в Екатеринбурге, Свердловская прокуратура начала проверку.

Пожар случился 7 июня. Огонь распространился до площади в один гектар, в результате возгорание начали тушить пять единиц пожарной техники. Теперь прокуратура Октябрьского района совместно со специалистами МЧС проверить соблюдение требований противопожарного законодательства сотрудниками парка, сообщает Е1 со ссылкой на МЧС по Свердловской области. Напомним, посетители парка были эвакуированы из-за вспыхнувшего пожара. Предварительная версия гласит, что пожар начался из-за долгого отсутствия дождя. Также тополиный пух склонен к самовозгоранию. Посетители парка в Екатеринбурге эвакуированы из-за возгорания тополиного пуха

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