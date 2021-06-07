После пожара из-за тополиного пуха в парке в Екатеринбурге началась проверка

После пожара из-за тополиного пуха в парке в Екатеринбурге началась проверка
После пожара из-за тополиного пуха в парке в Екатеринбурге началась проверка
Сегодня, 22:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После пожара, который произошёл из-за загоревшегося пуха в парке Маяковского в Екатеринбурге, Свердловская прокуратура начала проверку.

Пожар случился 7 июня. Огонь распространился до площади в один гектар, в результате возгорание начали тушить пять единиц пожарной техники.

Теперь прокуратура Октябрьского района совместно со специалистами МЧС проверить соблюдение требований противопожарного законодательства сотрудниками парка, сообщает Е1 со ссылкой на МЧС по Свердловской области.

Напомним, посетители парка были эвакуированы из-за вспыхнувшего пожара. Предварительная версия гласит, что пожар начался из-за долгого отсутствия дождя. Также тополиный пух склонен к самовозгоранию.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
проверкапожарпаркпрокурорская проверкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы