Пожары из-за пуха и умерший в вузе студент. Итоги дня в Свердловской области

Вышедшая из леса самка лося напугала жителей садовых участков в коллективном саду «Старатель-1» в Нижнем Тагиле. Очевидцы сообщили, что животное прыгало через заборы по участкам, и это было небезопасно. В случае, если дикое животное обнаружено вне леса, его нельзя кормить и подходить к нему. Об происшествии можно сообщить в полицию или Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.