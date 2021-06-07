Пожары из-за пуха и умерший в вузе студент. Итоги дня в Свердловской области

Пожары из-за пуха и умерший в вузе студент. Итоги дня в Свердловской области
Пожары из-за пуха и умерший в вузе студент. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 7 июня.

Похолодание и кратковременные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие в Свердловской области. Дневные температуры не превысят +22 градусов, ночью ожидается до +9 градусов. На крайнем севере региона объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков на почве и в воздухе до -2 градусов. Также в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра до 18 метров в секунду.

За несколько минут до начала экзамена скончался первокурсник магистратуры в УрФУ. Он зашел в аудиторию, и ему стало плохо. Молодому человеку была оказана первая помощь, но он умер до приезда медиков скорой помощи. О причинах смерти студента пока не сообщается.

Из-за вспыхнувшего тополиного пуха были эвакуированы посетители парка Маяковского в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Эвакуацию проводили полицейские, о пострадавших на данный момент не сообщается. В Екатеринбурге после нескольких десятков пожаров из-за тополиного пуха администрация поручила коммунальным службам смачивать его и убирать.

Вышедшая из леса самка лося напугала жителей садовых участков в коллективном саду «Старатель-1» в Нижнем Тагиле. Очевидцы сообщили, что животное прыгало через заборы по участкам, и это было небезопасно. В случае, если дикое животное обнаружено вне леса, его нельзя кормить и подходить к нему. Об происшествии можно сообщить в полицию или Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Еще один случай случай с участием лося произошел на трассе под Екатеринбургом. Водитель Opel сбил животное, которое отбросило на автомобиль BMW, который ехал навстречу. В результате столкновения водитель умер, лось также погиб.

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