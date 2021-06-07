Продавать алкоголь вновь разрешено свердловским «Пятерочкам» и «Перекресткам»

Магазинам под управлением X5 Retail Group в Екатеринбурге и Свердловской области снова разрешили продавать алкоголь.
Могу только подтвердить эту информацию, других комментариев пока нет, сказал менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group Борис Малышев Е1.
Напомним, действие лицензии на продажу алкогольных напитков в уральских «Пятерочках» и «Перекрестках» было приостановлено почти на две недели — с 26 мая. Под запрет попали 56 магазинов сетей. Причины запрета продажи алкоголя назвали в правительстве.