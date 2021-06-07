Продавать алкоголь вновь разрешено свердловским «Пятерочкам» и «Перекресткам»

Продавать алкоголь вновь разрешено свердловским «Пятерочкам» и «Перекресткам»
Продавать алкоголь вновь разрешено свердловским «Пятерочкам» и «Перекресткам»
Сегодня, 18:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Свердловским «Пятерочкам» и «Перекресткам» после временного приостановления действия лицензии вновь разрешили продавать алкогольные напитки.

Магазинам под управлением X5 Retail Group в Екатеринбурге и Свердловской области снова разрешили продавать алкоголь.

Могу только подтвердить эту информацию, других комментариев пока нет, сказал менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group Борис Малышев Е1.

Напомним, действие лицензии на продажу алкогольных напитков в уральских «Пятерочках» и «Перекрестках» было приостановлено почти на две недели — с 26 мая. Под запрет попали 56 магазинов сетей. Причины запрета продажи алкоголя назвали в правительстве.

Свердловская областьперекрестокобществопятерочкаалкогользапретлицензия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы