Продавать алкоголь вновь разрешено свердловским «Пятерочкам» и «Перекресткам»

Напомним, действие лицензии на продажу алкогольных напитков в уральских «Пятерочках» и «Перекрестках» было приостановлено почти на две недели — с 26 мая. Под запрет попали 56 магазинов сетей. Причины запрета продажи алкоголя назвали в правительстве.