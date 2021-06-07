Распространитель детской порнографии в соцсети задержан в Екатеринбурге

За распространение порнографических материалов с несовершеннолетними в соцсети «ДругВокруг» жителю Екатеринбурга грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Мужчину 1977 года рождения задержали в Екатеринбурге сотрудники полиции по подозрению в распространении порно с детьми. Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в 2020 году, однако подозреваемого удалось установить только недавно, пишет «МК-Екатеринбург». Екатеринбуржец, скрывающийся под ником Leno4ka, распространял в «ДругВокруг» фотографии с изображением половых органов несовершеннолетних. Мужчина написал явку с повинной. За распространение порно ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Напомним, житель Североуральска подозревается в том, что снимал порно с собственной 10-летней дочерью. Заявление на мужчину написала в полицию супруга, узнав об «увлечениях» мужа. В съемках порно с собственной 10-летней дочерью подозревается свердловчанин

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