Распространитель детской порнографии в соцсети задержан в Екатеринбурге

Распространитель детской порнографии в соцсети задержан в Екатеринбурге
Распространитель детской порнографии в соцсети задержан в Екатеринбурге
Сегодня, 10:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За распространение порнографических материалов с несовершеннолетними в соцсети «ДругВокруг» жителю Екатеринбурга грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Мужчину 1977 года рождения задержали в Екатеринбурге сотрудники полиции по подозрению в распространении порно с детьми.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в 2020 году, однако подозреваемого удалось установить только недавно, пишет «МК-Екатеринбург».

Екатеринбуржец, скрывающийся под ником Leno4ka, распространял в «ДругВокруг» фотографии с изображением половых органов несовершеннолетних.

Мужчина написал явку с повинной. За распространение порно ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, житель Североуральска подозревается в том, что снимал порно с собственной 10-летней дочерью. Заявление на мужчину написала в полицию супруга, узнав об «увлечениях» мужа.

Сюжеты:
Екатеринбург
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