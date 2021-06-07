Распространитель детской порнографии в соцсети задержан в Екатеринбурге

Мужчину 1977 года рождения задержали в Екатеринбурге сотрудники полиции по подозрению в распространении порно с детьми.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в 2020 году, однако подозреваемого удалось установить только недавно, пишет «МК-Екатеринбург».
Екатеринбуржец, скрывающийся под ником Leno4ka, распространял в «ДругВокруг» фотографии с изображением половых органов несовершеннолетних.
Мужчина написал явку с повинной. За распространение порно ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, житель Североуральска подозревается в том, что снимал порно с собственной 10-летней дочерью. Заявление на мужчину написала в полицию супруга, узнав об «увлечениях» мужа.