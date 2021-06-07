Северный амур «Башспирта» вручил Жириновскому башкирский кумыс

Сегодня утром представитель компании «Башспирт» в костюме северного амура приехал в Москву и прямиком отправился в Госдуму, чтобы лично вручить Владимиру Жириновскому настоящий башкирский кумыс.

«На прошедшем ПМЭФ Владимир Вольфович выразил желание, чтобы в следующий раз на нашем стенде был традиционный напиток – кумыс. Мы не стали так долго ждать. Поэтому сегодня передали для руководителя партии свежайший кумыс», — сообщают новость в пресс-службе «Башспирта», пишет mkset. Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, принимая участие в международном экономическом форуме в Северной столице, побывал у стенда компании «Башспирт» и выразил сожаление, что ему не удалось попробовать кумыс. Представители предприятия на замечание Жириновского отреагировали практически молниеносно. Сегодня в Госдуму, где заседает лидер фракции, курьером был доставлен свежайший напиток. Курьер при этом надел костюм северного амура, чтобы подчеркнуть, что компанией при производстве кумыса учитываются давние национальные традиции. Напомним, северными амурами в Отечественную войну 1812 года противники называли башкирских конников, вооруженных луками и стрелами. В честь этих храбрых воинов «Башспирт» назвал один из своих крепких напитков. Он был представлен в ассортименте продукции во время ПМЭФ-2021. Владимир Жириновский в шутку отчитал представителей «Башспирта» за то, что они в разгар работы форума представляют столь соблазнительный ассортимент, а затем унес ряд экспонатов, попросив в другой раз привезти и кумыс.

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