Смачивать и собирать тополиный пух поручила коммунальщикам мэрия Екатеринбурга

Тополиный пух стал причиной нескольких возгораний на улицах Екатеринбурга в минувшие выходные. В связи с этим председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова поручила всем дорожно-эксплуатационным учреждениям города активизировать уборку улиц от тополиного пуха, сообщает пресс-служба городской администрации.
Его необходимо смачивать, а после убирать вакуумной техникой, отметила Благодаткова.
Жителям города рекомендовано убрать с балконов и лоджий легковоспламеняющиеся жидкости и собирать тополиный пух, который может стать очагом возгорания.
Напомним, в воскресенье, 6 июня тополиный пух разгорелся на площадке на улице Большакова в Екатеринбурге. Общая площадь составила 100 квадратных метров.