Смачивать и собирать тополиный пух поручила коммунальщикам мэрия Екатеринбурга

Смачивать и собирать тополиный пух поручила коммунальщикам мэрия Екатеринбурга
Смачивать и собирать тополиный пух поручила коммунальщикам мэрия Екатеринбурга
Сегодня, 15:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После нескольких десятков пожаров, произошедших накануне в Екатеринбурге, администрация поручила городским коммунальным службам собирать тополиный пух.

Тополиный пух стал причиной нескольких возгораний на улицах Екатеринбурга в минувшие выходные. В связи с этим председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова поручила всем дорожно-эксплуатационным учреждениям города активизировать уборку улиц от тополиного пуха, сообщает пресс-служба городской администрации.

Его необходимо смачивать, а после убирать вакуумной техникой, отметила Благодаткова.

Жителям города рекомендовано убрать с балконов и лоджий легковоспламеняющиеся жидкости и собирать тополиный пух, который может стать очагом возгорания.

Напомним, в воскресенье, 6 июня тополиный пух разгорелся на площадке на улице Большакова в Екатеринбурге. Общая площадь составила 100 квадратных метров.

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