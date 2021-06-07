Смачивать и собирать тополиный пух поручила коммунальщикам мэрия Екатеринбурга

Тополиный пух стал причиной нескольких возгораний на улицах Екатеринбурга в минувшие выходные. В связи с этим председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова поручила всем дорожно-эксплуатационным учреждениям города активизировать уборку улиц от тополиного пуха, сообщает пресс-служба городской администрации.