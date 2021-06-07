Свыше 4,6 млн рублей долгов по зарплате выплатил МУП в Тавде

Свыше 4,6 млн рублей долгов по зарплате выплатил МУП в Тавде
Свыше 4,6 млн рублей долгов по зарплате выплатил МУП в Тавде
Сегодня, 11:53ОбществоФото: pixabay.com
По требованию прокуратуры МУП Тавды выплатил своим сотрудникам порядка 4,6 миллиона рублей долгов по зарплате. Деньги в апреле 2021 года не получили более 280 работников «Тавдинских инженерных систем».

После прокурорской проверки исполнения муниципальным унитарным предприятием Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы» законодательства в сфере оплаты труда, была погашена задолженность перед 281 работником предприятия.

По итогам проверки прокуратура в адрес директора предприятия внесла представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности по заработной плате. Также в интересах обратившихся в прокуратуру сотрудников прокурор направил мировому судье заявления о выдаче судебных приказов, которые в итоге были удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На данный момент задолженность по зарплате на сумму свыше 4,6 миллиона рублей погашена в полном объеме.

Напомним, погашения долгов по зарплате на общую сумму свыше 800 тысяч рублей на верхнесалдинском предприятии добилась прокуратура. Ведомство выявило, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 11 работниками. Причем не только действующими, но и бывшими.

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