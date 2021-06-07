Только один пляж безопасен в Свердловской области

Всего один пляж в Свердловской области — в Новоуральске — признан пригодным сотрудниками МЧС. Он оборудован всем необходимым и получил разрешение на работу.

Свердловское МЧС после соответствующего освидетельствования выдало разрешение на осуществление деятельности одному пляжу в регионе. Он расположен в Новоуральском городском округе, сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных на пресс-конференции с журналистами. В ведомстве отметили, что готовы выезжать на место для осмотра зон отдыха по заявке владельцев пляжей. Среди основных требований, при которых возможна эксплуатация зон отдыха, наличие поста спасателей, водолазное обследование дна водоема, наличие туалета и раздевалок, фонтанчиков с питьевой водой, а также наличие организованной медпомощи и сотовой связи. Напомним, непригодными для купания признаны все водоемы Свердловской области. По заключению регионального Роспотребнадзора они не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Непригодными для купания признаны все водоемы Свердловской области

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