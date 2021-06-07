Убитая туристка из Перми могла быть изнасилована

Туристка из Перми Анастасия, которая была убита 43-летним мужчиной на берегу реки Серга, могла стать жертвой сексуального насилия. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал знакомый ситуацией источник.

У следствия есть основания полагать, что перед убийством обвиняемый надругался над женщиной. Скорее всего, биологические следы были найдены на нижнем белье убитой,подчеркнул инсайдер. Отмечается, что женщина, которая, предположительно, была с обвиняемым в момент преступления, 5 июня написала явку с повинной. Она заявила, что помогала мужчине в убийстве туристки. Напомним, 35-летняя туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области в конце мая. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские. 4 мая стало известно, что в Свердловской области, в лесном массиве, добровольцами одного из поисковых отрядов было обнаружено ее тело. Теперь обвиняемому в убийстве уральцу грозит пожизненное заключение. Пожизненный срок грозит уральцу за убийство туристки из Перми

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