Убитая туристка из Перми могла быть изнасилована

У следствия есть основания полагать, что перед убийством обвиняемый надругался над женщиной.
Скорее всего, биологические следы были найдены на нижнем белье убитой,подчеркнул инсайдер.
Отмечается, что женщина, которая, предположительно, была с обвиняемым в момент преступления, 5 июня написала явку с повинной. Она заявила, что помогала мужчине в убийстве туристки.
Напомним, 35-летняя туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области в конце мая. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские. 4 мая стало известно, что в Свердловской области, в лесном массиве, добровольцами одного из поисковых отрядов было обнаружено ее тело. Теперь обвиняемому в убийстве уральцу грозит пожизненное заключение.