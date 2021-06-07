За сбыт поддельных долларов екатеринбуржцу грозит до 8 лет тюрьмы

Поддельные банковские банкноты — доллары США — обвиняемый приобрел в октябре 2018 года у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого в настоящее время расследуется. 21 фальшивую купюру 100 долларов США житель Екатеринбурга перевез и спрятал на садовом участке своих родителей.
В феврале–марте 2021 года обвиняемый трижды расплатился за оказание услуг 20 поддельными купюрами достоинством 100 долларов США. Лицо, которому сбыли поддельные купюры, 5 апреля 2021 года пришло в отделение банка для обмена 20 купюр, где и было установлено, что они являются поддельными, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В данный момент в отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты).
Как отметили в ведомстве, обвиняемый в полном объеме признал свою вину. За совершенное преступление екатеринбуржцу грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, за оплату еды фальшивыми деньгами супругам из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы. Три поддельные банковские купюры достоинством 5 тысяч рублей были приобретены через один из сайтов объявлений в октябре 2020 года.