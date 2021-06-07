За сбыт поддельных долларов екатеринбуржцу грозит до 8 лет тюрьмы

В феврале–марте 2021 года обвиняемый трижды расплатился за оказание услуг 20 поддельными купюрами достоинством 100 долларов США. Лицо, которому сбыли поддельные купюры, 5 апреля 2021 года пришло в отделение банка для обмена 20 купюр, где и было установлено, что они являются поддельными, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.