За удар в спину силовика участнику несогласованной акции грозит колония на Урале

За удар в спину силовика участнику несогласованной акции грозит колония на Урале
За удар в спину силовика участнику несогласованной акции грозит колония на Урале
Сегодня, 19:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За применение силы в отношении полицейского во время несанкционированной акции протеста в Екатеринбурге житель Каменска-Уральского рискует попасть в колонию.

Уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) в отношении молодого человека начал рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Уралец обвиняется в том, что зимой на несогласованном мероприятии пнул полицейского, пишет издание It' s My City.

Обвинительное заключение гласит, что в 23 января свердловчанин увидел, как силовик задерживает человека. Тогда он решил помочь и начал кидать снег в сотрудника правоохранительных органов. После он ударил силовика «ногой в нижнюю часть спины», из-за чего тот «испытал сильную физическую боль». Инцидент был записан на видео. В содеянном обвиняемый сознался.

По его словам, он целенаправленно приехал на акцию, однако не знал, что она несанкционированная. Также уралец не собирался калечить полицейского. Поступить данным образом его побудило «влияние толпы».

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в конце марта стало известно, что 47-летнему жителю Режа грозит пять лет лишения свободы за то, что он локтем ударил полицейского.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Свердловская областьмитингколонияуралец
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