Бесплатным станет проезд в российских электричках детей до 7 лет

Бесплатным станет проезд в российских электричках детей до 7 лет
Бесплатным станет проезд в российских электричках детей до 7 лет
Сегодня, 20:14ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Государственная Дума приняла закон о возможности не платить за проезд в пригородном железнодорожном транспорте детям до 7 лет включительно.

Закон намеренно принят оперативно, чтобы льгота начала распространяться на граждан этим летом. Новая законодательная норма делает еще проще и удобнее жизнь маленьких детей и их родителей, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин также отметил, что до недавнего времени льгота выборочно применялась в 48 регионах России. И то она подразумевала скидку, а не полное отсутствие оплаты. Теперь, по его мнению, законодательство в этом вопросе стало более справедливым.

Введенное положение дополняет уже применявшуюся ранее норму о бесплатном проезде детей такого же возраста на внутригородском общественном транспорте, сообщает официальный портал Госдумы.

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