Сотрудники Висимского заповедника Екатеринбурга спасли бобра от браконьеров

Сотрудники Висимского заповедника Екатеринбурга спасли бобра от браконьеров
Сотрудники Висимского заповедника Екатеринбурга спасли бобра от браконьеров
Сегодня, 11:41ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
Бобер, попавший в тросовую петлю браконьеров, был спасен госинспекторами Екатеринбурга.

ЧП произошло близ Висимского заповедника. Своими усилиями бобер выбраться не мог, пишет «КП-Екатеринбург». Поэтому инспекторы незамедлительно оказали помощь животному.

Как только спасатели отрезали петлю, бобер спешно отплыл от них. Государственные инспекторы пошутили, что животное даже не сказало «спасибо». Сотрудники заповедника отмечают, что от остатков троса бобер освободится беспроблемно.

После спасательной операции инспекторы провели осмотр близлежащей территории и нашли здесь еще несколько петель, их изъяли. Информацию о незаконной охоте они перенаправили в Кировградское общество охотников и рыболовов.

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