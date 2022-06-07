Как платить телефоном в магазинах в 2022 году

Даже не вдаваясь в детали о том, сколько людей участвовало в исследовании и из каких населенных пунктов, можно уверенно сказать: российские покупатели последние три года активно пользовались смартфонами вместо банковской карты и наличных.
Технологическими «спонсорами» такого бесконтактного и шопинга налегке были сервисы Apple Pay для владельцев айфонов и Google Pay — для смартфонов-андроидов (а также Samsung Pay для пользователей Samsung). Что же изменилось спустя 3 месяца после их отключения? Вернется ли к нам возможность оплачивать покупки телефоном?
Спойлер: Да, в России можно оплачивать покупки телефоном. Но, как говорится, есть нюансы. И связаны они в первую очередь с тем, какой у покупателя смартфон.
Более 70% бесконтактных мобильных платежей в 2021 году генерили владельцы айфонов с помощью Apple Pay (по данным сервиса ЮMoney). Но теперь для всех этих пользователей единственный доступный способ «платить телефоном» — это оплата по QR-коду.
Хорошо, что такая возможность есть. Если вы выскочили погулять с собакой или отправились на пробежку, то шанс вернуться домой с батоном и пачкой сосисок, за которые можно расплатиться айфоном, у вас есть. Но… это не точно.
По результатам небольшого, почти домашнего опроса Банка Хоум Кредит, более 60% пользователей верят, что платежи по QR-коду станут привычной практикой – будут использоваться либо вместо банковских карт, либо в сочетании с ними.
Оплату по QR-коду можно провести как минимум двумя способами: через СБП и через «Плати QR». И у этого способа есть жирный плюс: для проведения платежа не требуется банковская карта, достаточно иметь при себе смартфон (даже без функционала NFC).
В случае с СБП есть еще один плюс, менее жирный: оплатить по QR-коду можно с любой банковской карты – Visa, MasterCard или «Мир».
Но на этом плюсы для покупателя заканчиваются и начинаются «нюансы».
Простым поднесением телефона к терминалу тут дело не обойдется.
Деньги со счета покупателя отправляются по системе быстрых платежей, как перевод. Для продавца удобно и выгодно, а вот покупателю – никаких «плюшек».
Исключение – когда клиент Сбербанка оплачивает покупку в магазине, подключенном к сервису Сбербанка «Плати QR» (это услуга для юрлиц). Но это частный случай.
Без него не загрузится мобильный банк, через который оплата и проводится.
Чтобы оплатить по QR-коду, его нужно считать телефоном. А чтобы покупатель мог его считать, продавец должен его показать. Проще всего это сделать при помощи прикассового дисплея (например, как в сети «Красное & Белое») или через терминал самообслуживания (как в Burger King).
Такие возможности, понятное дело, есть не в каждом магазине. Например, оплата по QR-коду недоступна в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели». Последние годы компания X5 Group активно инвестировала в инновации (например, сервис «Экспресс-скан»), в число которых оплата по QR-коду не входила.
Тем не менее, оплачивать покупки по QR-коду через СБП можно уже в более чем 243 тыс. торговых точек (данные на конец 1 кв. 2022).
А в мае 2022 года торговая сеть «Магнит» анонсировала, что функция оплаты по QR-коду теперь доступна во всех их магазинах. Но должно пройти время, чтобы эта новость дошла и до персонала торговых точек, и до покупателей.
Для оплаты по QR кассир должен распечатать покупателю чек с кодом, а тот, в свою очередь, считать его. Но пока осуществить такое, не вызвав шок у кассира и недовольство очереди, вряд ли получится.
Можно сказать, что на данный момент счет «2:1» в пользу андроидов. Помимо оплаты по QR-кодам, владельцам таких смартфонов доступна возможность платить через мобильный платежный сервис Mir Pay.
И, пожалуй, на данный момент это одна из самых перспективных систем мобильных платежей, доступная в офлайне, то есть при оплате через терминал.
Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент ни один из описанных способов бесконтактной оплаты не обеспечивает полного комфорта, но выручает в ситуации, когда у покупателя нет с собой банковской карты.
Однако ситуация в мире технологий меняется очень быстро!
Так, 24 мая 2022 г. банк Тинькофф анонсировал свой сервис Tinkoff Pay. Сейчас он доступен только пользователям банка (более 20 млн человек) и только при онлайн-платежах у партнеров «Тинькофф Кассы» (более 30 000 магазинов).
Но представитель «Тинькофф» уверяет, что на этом разработка не остановится, и поэтапно в течение 2022-2023 гг. сервис будет наращивать функционал: появится офлайн-оплата через POS-терминалы, технология станет доступна на любых смартфонах и для держателей карт любых российских банков.
«Tinkoff Pay по своему функционалу будет шире других платежных сервисов, поскольку будет включать в себя множество разных технологий, помимо платежей: комбинации кэшбэка для клиентов и не-клиентов Тинькофф, оплата в рассрочку или через сервис «Долями», биометрические решения для авторизации и мгновенной оплаты, автоплатежи, управление всеми подписками в едином окне и многое другое».
Важной новостью является и то, что с 1 июня 2022 г. Банк России запустил в тестовом режиме функцию бесконтактной оплаты в СБП. Банки, которые подключатся к этой системе, смогут предложить своим клиентам возможность оплачивать покупки, приложив мобильный телефон к платежному терминалу. Но пока озвучено важное ограничение: для таких операций смартфон должен быть оснащен NFC-модулем.
Также продолжается развитие новых технологий бесконтактной оплаты и бесконтактного шопинга, таких, например, как оплата с помощью биометрических данных (по лицу или отпечатку пальца) или «Экспресс-скан» (доступно в некоторых «Пятерочках» и «Перекрестках»).