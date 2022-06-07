Медики и педагоги сел по инициативе Евгения Куйвашева получили льготы при газификации

До участков газовые трубы прокладывают, не взимая с людей никаких средств. А вот за обустройство оборудования на частной территории граждане должны платить сами. Льготы значительно облегчают их положение. Жители области на данный момент подали 36 тысяч заявок на газификацию, немалая часть уже реализуется. Закон о льготах планируется сохранить в силе не менее чем до конца 2030 года.