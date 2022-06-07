Росгвардия будет охранять очистные сооружения и насосные станции Нижнего Тагила

Обслуживанием объектов занимается ООО «Водоканал-НТ». Ранее охрану осуществляла частная организация «Вымпел».
Однако теперь, согласно законодательству, охрана жизненно важных объектов осуществляется только государственными структурами.
Напомним, жизненно важными объектами являются такие объекты, где сконцентрированы материальные, финансовые средства и услуги, необходимые для удовлетворения потребностей населения, например, в виде жилья, предметов первой необходимости, а также медицинского, санитарно-эпидемиологического, информационного, транспортного, коммунально-бытового обеспечения.