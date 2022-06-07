TagilCity.ru вынужден удалить список погибших на Украине военных. Объясняем причины

Редакция TagilCity.ru вынуждена удалить список погибших на Украине военнослужащих. Решение было принято после того, как подобную публикацию суд признал запрещенной на сайте 60.RU.

С требованием о признании данных запрещенными в суд обратился военный прокурор. В ходе заседания представитель Роскомнадзора поддержал его позицию. Суд в результате сделал вывод, что публикация содержит данные, раскрывающие потери личного состава при проведении мирных, военных действий или спецопераций. Кроме того, информация относится к государственной тайне. За ее распространение может грозить уголовное наказание. Таким образом, информация признана запрещенной, а сам сайт может оказаться в реестре ресурсов, распространяющих запрещенные данные. В связи с этим редакция TagilCity.ru решила закрыть страницу памяти. Мера является вынужденной. Мы приносим искренние соболезнования и извинения родным и друзьям погибших военнослужащих.

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