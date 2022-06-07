TagilCity.ru вынужден удалить список погибших на Украине военных. Объясняем причины

С требованием о признании данных запрещенными в суд обратился военный прокурор. В ходе заседания представитель Роскомнадзора поддержал его позицию.
Суд в результате сделал вывод, что публикация содержит данные, раскрывающие потери личного состава при проведении мирных, военных действий или спецопераций. Кроме того, информация относится к государственной тайне. За ее распространение может грозить уголовное наказание.
Таким образом, информация признана запрещенной, а сам сайт может оказаться в реестре ресурсов, распространяющих запрещенные данные.
В связи с этим редакция TagilCity.ru решила закрыть страницу памяти. Мера является вынужденной. Мы приносим искренние соболезнования и извинения родным и друзьям погибших военнослужащих.