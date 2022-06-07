Трутнев на совещании в Чите назвал ДВ главными воротами экспорта зерна из РФ в КНР

В Чите состоялось совещание полпреда главы российского государства в ДФО Юрия Трутнева с инвесторами, реализующими проект, в рамках которого в Забайкалье строят зерновой сухопутный терминал.

Объект находится на границе с КНР. Ожидается, что с запуском его в эксплуатацию в значительной степени сократится период доставки в Китай зерна с Дальнего Востока, Урала и из Сибири. На это будет требоваться уже не два-три месяца, а всего две недели. При этом только на одном ж/д составе экономия на логистике составит от 40 до 42 миллионов рублей, озвучили свои подсчеты эксперты. Об этом пишет chitamedia.su. Терминал на территории Забайкалья строит холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор». По словам официальных представителей холдинга, на сегодняшний день объект возведен на 75 процентов. Ежегодный объем перевалки рапса, овса, сои, подсолнечника, пшеницы, ячменя и кукурузы будет достигать восьми миллионов тонн. Инвестиции в проект составили 9,5 миллиарда рублей, а обслуживать его будут 235 работников. Надо сказать, что объект полностью соответствует концепции России в части перевода ресурсов на Восток. Экспортеры могут рассчитывать на миллионы сэкономленных средств, поскольку сроки доставки продукции заказчикам существенно сократятся. Зерно везли раньше в Новороссийск, где нужно было ожидать судно в порту и внести плату за перевалку и 45 дней рейда. С началом работы терминала продукция будет всего за две недели попадать в любую точку КНР. Открытие терминала запланировано на третий квартал текущего года, и срывы срока маловероятны. Однако инвестора волнует проблема с вывозом продукции: на границе не исключаются заторы. Следует отметить, что с повышением грузоперевозок на Восточном полигоне РЖД стал необходимым дополнительный железнодорожный переход. Трутнев намерен обсудить с российским правительством вопрос о строительстве еще одного перехода. Его протяженность составит семь километров. Инвестор попросил полпреда посодействовать и в том, чтобы между РЖД и китайскими железными дорогами было заключено соглашение, на основании которого грузы будут свободно перемещаться через границу. Китайская сторона скоро получит соответствующее предложение, заверил Трутнев. Партнеры из Китая тоже с нетерпением ожидают ввода терминала в эксплуатацию. Более того, они готовы софинансировать оставшиеся работы. Российская сторона не против, но только в случае, если все объекты будут локализованы на территории Забайкальского края. В частности, идет разговор о создании трансграничной территории опережающего развития.

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