Во Владивостоке будут обсуждать место ДВ в сложившихся политических условиях

Дискуссия «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» пройдет 9 июня в 15.00 по местному времени в стенах ДВФУ, среднем зале корпуса В.
В планах выступление зампредседателя российского правительства, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщает vostokmedia.com.
Эпидемия коронавирусной инфекции и экономические санкции против Российской Федерации повлекли за собой разрушение производственных связей и логистических схем во всем мире. В сложившейся ситуации Дальневосточный регион стал ключевым для страны. Эти территории можно использовать как безопасные пути взаимодействия с внешними партнерами.
Модератор мероприятия ведущий канала «Россия-24» Павел Орлов отмечает значимую роль ДФО для экономики страны в обозримом будущем. Именно Дальневосточный регион, по словам ведущего, станет первой скрипкой в условиях разворота курса на Восток и постоянно меняющейся геополитики. Орлов выражает уверенность в том, что партия будет сыграна блестяще с учетом опыта взаимодействия с Азиатско-Тихоокеанским регионом и китайскими партнерами.
Готовы ли власти и предприниматели ДФО к подобным трансформациям? Смогут ли они адаптироваться к изменениям схем в логистике и производстве? Какие именно отрасли региона нужно будет развивать, чтобы он стал местом новых возможностей для экономики страны? В каких моментах государство должно будет оказать свою поддержку? Эти и другие вопросы также будут обсуждаться в ходе дискуссии.
Трансляцию пленарного заседания можно будет посмотреть на канале «Восток 24», а также на официальном канале форума на RUTUBE и на сайтах ИА ТАСС и PrimaMedia.