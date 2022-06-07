Во Владивостоке будут обсуждать место ДВ в сложившихся политических условиях

Во Владивостоке будут обсуждать место ДВ в сложившихся политических условиях
Во Владивостоке будут обсуждать место ДВ в сложившихся политических условиях
Сегодня, 15:02Общество
Во Владивостоке на пленарном заседании форума «ProДФО-Владивосток» пройдет обсуждение роли и места Дальневосточного региона в сложившейся политической и экономической ситуации.

Дискуссия «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» пройдет 9 июня в 15.00 по местному времени в стенах ДВФУ, среднем зале корпуса В.

В планах выступление зампредседателя российского правительства, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщает vostokmedia.com.

Эпидемия коронавирусной инфекции и экономические санкции против Российской Федерации повлекли за собой разрушение производственных связей и логистических схем во всем мире. В сложившейся ситуации Дальневосточный регион стал ключевым для страны. Эти территории можно использовать как безопасные пути взаимодействия с внешними партнерами.

Модератор мероприятия ведущий канала «Россия-24» Павел Орлов отмечает значимую роль ДФО для экономики страны в обозримом будущем. Именно Дальневосточный регион, по словам ведущего, станет первой скрипкой в условиях разворота курса на Восток и постоянно меняющейся геополитики. Орлов выражает уверенность в том, что партия будет сыграна блестяще с учетом опыта взаимодействия с Азиатско-Тихоокеанским регионом и китайскими партнерами.

Готовы ли власти и предприниматели ДФО к подобным трансформациям? Смогут ли они адаптироваться к изменениям схем в логистике и производстве? Какие именно отрасли региона нужно будет развивать, чтобы он стал местом новых возможностей для экономики страны? В каких моментах государство должно будет оказать свою поддержку? Эти и другие вопросы также будут обсуждаться в ходе дискуссии.

Трансляцию пленарного заседания можно будет посмотреть на канале «Восток 24», а также на официальном канале форума на RUTUBE и на сайтах ИА ТАСС и PrimaMedia.

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