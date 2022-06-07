Во Владивостоке будут обсуждать место ДВ в сложившихся политических условиях

Готовы ли власти и предприниматели ДФО к подобным трансформациям? Смогут ли они адаптироваться к изменениям схем в логистике и производстве? Какие именно отрасли региона нужно будет развивать, чтобы он стал местом новых возможностей для экономики страны? В каких моментах государство должно будет оказать свою поддержку? Эти и другие вопросы также будут обсуждаться в ходе дискуссии.