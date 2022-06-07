Заместители главы Тагила отчитались о доходах, а хулиган хотел убить палкой воронят

Заместители главы Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2021 год, хулиган пытался убить палкой воронят у ДК Окунева, а в реанимации ГБ № 4 в скором времени стартует ремонт — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области за 6 июня.

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