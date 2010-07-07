Более пяти тысяч автомобилистов были арестованы за неуплату штрафов
7 июля 2010, 17:18ОбществоОльга
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Более пяти тысяч автомобилистов были арестованы за неуплату штрафов. В областном ГИДД отметили, что за полгода в области возбуждено более миллиона административных дел.
Несмотря на введение административного ареста, неплательщиков меньше
не становится, наоборот, их стало почти в четыре раза больше, - пишет Новый Регион. Уральские инспекторы напоминают, что заплатить штраф можно в любом из банков на территории региона или через платёжные терминалы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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