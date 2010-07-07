Дети примут участие дискуссиях форума «Иннопром-2010»
7 июля 2010, 16:17ОбществоОльга
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Конкурентоспособность будущего поколения станет одной из тем Международного форума инноваций «Иннопром-2010», который пройдет в Екатеринбурге в середине июля.
На форуме пройдет целая серия дискуссий, объединенных темой «Детство как стратегический и инновационный потенциал России». Участники рассмотрят, какую роль в проблеме развития детей играют государство, бизнес и общество.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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