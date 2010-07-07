Дорожная авария на Урале легла в основу видеоклипа Юлии Чичериной
7 июля 2010, 16:11ОбществоОльга
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Дорожная авария стала темой нового видеоклипа знаменитой уральской рок-певицы Юлии Чичериной.
Композиция называется «Полет над Уралом», она исполняет вместе с Сергеем Бобунцом из группы «Смысловые галлюцинации».
Ролик певица посвятила аварии, которая произошла в марте. Тогда Юля ехала по трассе Екатеринбург-Шадринск и чуть не врезалась в грузовик. Была плохая видимость. Чтобы избежать столкновения лоб в лоб, муж певицы, сидевший за рулем, резко вывернул - и машина улетела в кювет. Все остались живы, однако Юлия Чичерина сломала руку.
Документальные съемки с места аварии и из операционной клиники Екатеринбурга стали основным материалом для будущего видео. На официальном сайте певицы уже выложена первая версия клипа, сообщает ЕАН.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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