Дорожная авария на Урале легла в основу видеоклипа Юлии Чичериной

Ролик певица посвятила аварии, которая произошла в марте. Тогда Юля ехала по трассе Екатеринбург-Шадринск и чуть не врезалась в грузовик. Была плохая видимость. Чтобы избежать столкновения лоб в лоб, муж певицы, сидевший за рулем, резко вывернул - и машина улетела в кювет. Все остались живы, однако Юлия Чичерина сломала руку.