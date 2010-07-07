Еще одна парковая скульптура появилась в г. Нижний Тагил
7 июля 2010, 16:35ОбществоОльга
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В Нижнем Тагиле появилась собака с авоськой. В городе стало на одну уличную скульптуру больше.
На улице Карла Маркса, у дома 79 поселился терьер, охраняющий авоську с продуктами. Каждый может придти и полюбоваться произведением искусства. А дети уже назвали нового жителя города - Шарик. Скульптура выполнена из обрезков труб и проволоки. Как рассказала нам зам.директора по науке музея искусств Елена Ильина, автор скульптуры – Александр Иванов, Шарика городу подарил.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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