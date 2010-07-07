Еще одна парковая скульптура появилась в г. Нижний Тагил

На улице Карла Маркса, у дома 79 поселился терьер, охраняющий авоську с продуктами. Каждый может придти и полюбоваться произведением искусства. А дети уже назвали нового жителя города - Шарик. Скульптура выполнена из обрезков труб и проволоки. Как рассказала нам зам.директора по науке музея искусств Елена Ильина, автор скульптуры – Александр Иванов, Шарика городу подарил.