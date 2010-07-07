Горы выброшенного хлеба найдены в лесу под Екатеринбургом

Несколько дней назад в лесу под Первоуральском появилась гора из хлеба — больше сотни батонов и других хлебобулочных изделий в упаковке обнаружил один из местных жителей. Небрежное отношение к продуктам питания повергло всех в шок. «Это просто варварство — заниматься такими делами. Ведь откуда-то это вывезли, кто-то ведь хозяин этого хлеба. Лучше бы в деревню, в частный сектор увезли, там бы все скотине скормили», — возмущается житель Первоуральска Виктор Колобов.

Горы хлеба лежат в лесу несколько дней и уже покрылись плесенью. Вместо того, чтобы отправить просроченную продукцию на переработку, недобросовестный производитель вывалил ее прямо в лесу неподалеку от садовых участков.

В экологической милиции по данному факту начали проверку — ведь полиэтиленовые упаковки могут нанести серьезный ущерб окружающей среде. В руки инспекторов уже попали первые улики — накладные, где указаны госномера машин, на которых перевозили хлебо-булочные изделия. Начальник отделения экологической милиции Первоуральска Мавледиан Хабиров сообщил: «Будем изучать материал — соберем материалы для проверки, осмотр места происшествия произведем, установим и опросим свидетелей из близлежащих коллективных садов. Может, кто-то что-то видел. И будем проводить проверку».

На хлебокомбинате, где и была изготовлена эта продукция, свою причастность к инциденту отрицают. По словам руководителей, эта ситуация вызывает недоумение и у них самих. Директор Первоуральского хлебокомбината Михаил Удинцев пояснил: "У нас договора с торговыми организациями составлены таким образом, что по истечении срока реализации мы оформляем весь этот хлеб как возврат и забираем себе. Часть идет на переработку в хлебный цех, часть — на сушку, а затем на перемалывание".