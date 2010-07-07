На полигоне Старатель все готово к проведению «Обороны и Защиты»
7 июля 2010, 17:44ОбществоОльга
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Государственный демонстрационно-выставочный центр полностью готов к проведению международной выставки «Оборона и Защита-2010».
По словам председателя оргкомитета, министра промышленности и науки Свердловской области Александра Петрова, акт приемки был подписан сегодня на оргкомитете по подготовке к форуму.
На выставке свои экспонаты представят участники из 29 регионов России, а также из Франции и Беларуси. Ожидаются гости из 30 стран. Уже сейчас завозится крупногабаритная техника. Генеральная репетиция пройдёт 12 июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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