На полигоне Старатель все готово к проведению «Обороны и Защиты»

По словам председателя оргкомитета, министра промышленности и науки Свердловской области Александра Петрова, акт приемки был подписан сегодня на оргкомитете по подготовке к форуму.

На выставке свои экспонаты представят участники из 29 регионов России, а также из Франции и Беларуси. Ожидаются гости из 30 стран. Уже сейчас завозится крупногабаритная техника. Генеральная репетиция пройдёт 12 июля.