Налоговики г. Нижний Тагил проводят бесплатные семинары

В рамках госпрограммы самозанятости налоговики проводят семинары на тему: «Регистрация и постановка на налоговый учет. Режимы налогообложения». Семинары проходят каждую среду и продлятся они до конца августа. Проводятся они в здании налоговой инспекции, кабинет 823. Начало в 14 часов. Детали можно уточнить по телефону 49-59-28.