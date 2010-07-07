Налоговики г. Нижний Тагил проводят бесплатные семинары
7 июля 2010, 17:02ОбществоОльга
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Начинающих предпринимателей налоговая инспекция приглашает на бесплатные семинары.
В рамках госпрограммы самозанятости налоговики проводят семинары на тему: «Регистрация и постановка на налоговый учет. Режимы налогообложения». Семинары проходят каждую среду и продлятся они до конца августа. Проводятся они в здании налоговой инспекции, кабинет 823. Начало в 14 часов. Детали можно уточнить по телефону 49-59-28.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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