Схема движения транспорта на время выставки "Обороны и защита" изменится

Так, для разгрузки автодорог в районе поселка Старатель с 8-ми до 18-ти часов будет ограничено движение грузового автотранспорта на участке от Леневки до улицы Садоводов трассы Екатеринбург-Серов в обоих направлениях. Въезд и выезд грузового автотранспорта будет осуществляться по западному и северному направлениям.

Предприятиям и организациям в период с 14-го по 17-е июля госавтоинспекторы рекомендуют ограничить междугородние перевозки. Водителям легковых автомобилей также рекомендуют предусмотреть маршруты через Гальянку. Тем же, кто хочет попасть на выставку «Оборона и Защита», ГИБДД предлагает не пользоваться личным транспортом. Его придется оставить на территории оптовой базы «Мегатрейд». Доставлять посетителей выставки будет общественный транспорт.