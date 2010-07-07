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Схема движения транспорта на время выставки "Обороны и защита" изменится
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Схема движения транспорта на время выставки "Обороны и защита" изменится

7 июля 2010, 17:28ОбществоОльга
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