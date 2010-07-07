Триллер "Красная шапочка" выйдет на экраны в 2011 г.

Жанр фильма создатели описывают как готический мистический триллер. По сюжету Красную Шапочку в лесу преследует оборотень, а помочь ей пытается влюбленный в нее дровосек. Режиссером картины выступает Кэтрин Хардвик, снявшая первые "Сумерки". Выход картины запланирован на 2011 год.