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Цыганка выманила у беременной жительницы г. Нижний Тагил 400 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цыганка выманила у беременной жительницы г. Нижний Тагил 400 тысяч рублей

7 июля 2010, 16:46ОбществоОльга
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