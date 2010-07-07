Цыганка выманила у беременной жительницы г. Нижний Тагил 400 тысяч рублей

Молодая тагильчанка возвращалась из женской консультации, когда к ней подошла цыганка, и спросила, где ближайший магазин. Установив визуальный контакт с жертвой, цыганка воспользовалась гипнозом. Отведя в ближайший двор женщину, чья воля была уже под контролем, преступница убедила ее, что на ребенка наложено страшное проклятье. Помогали ей в этом две женщины славянской внешности.

По мнению цыганки, все проблемы заключались в деньгах, и обряд очищения нужно проводить со всеми ценностями. За 3 часа, в течение которых преступницы обрабатывали жертву, беременная даже сняла со счета в банке все сбережения – около 300 тысяч рублей. Затем цыганка дала девушке бутылек, якобы со святой водой, и приказала читать молитву.

Как только та закончила чтение, сознание к ней вернулось. Вместе с порчей ушли и все ценности: золото, ювелирные украшения и деньги. Ущерб потерпевшая оценивает в 380 тысяч рублей.

Психологи советуют избегать общения с цыганками на улицах города. Как рассказал нам врач-психотерапевт, директор центра семейной терапии и консультирования Дмитрий Винокуров, достаточно всего нескольких секунд, чтобы попасть под гипнотическое влияние мошенниц. Если к вам с какой-либо просьбой обращается цыганка, не вступайте с ней в диалог, а просто пройдите мимо.