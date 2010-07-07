В г. Нижний Тагил отремонтируют 116 домов

Ремонт зданий пройдет при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Фонд выделил 1 млрд. рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов в Свердловской области. В порядке софинансирования регион выделил 194,74 млн. рублей.

Управления по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ сообщается, что в региональную адресную программу капитального ремонта включено 859 тыс. кв. м. жилья, в результате реализации указанной программы условия проживания смогут улучшить 20 466 жителей Нижнего Тагила.