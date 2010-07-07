В г. Нижний Тагил отремонтируют 116 домов
7 июля 2010, 08:02ОбществоОльга
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В Нижнем Тагиле планируется отремонтировать 116 домов по программе капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает realto.ru.
Ремонт зданий пройдет при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Фонд выделил 1 млрд. рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов в Свердловской области. В порядке софинансирования регион выделил 194,74 млн. рублей.
Управления по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ сообщается, что в региональную адресную программу капитального ремонта включено 859 тыс. кв. м. жилья, в результате реализации указанной программы условия проживания смогут улучшить 20 466 жителей Нижнего Тагила.
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