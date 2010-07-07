В г. Нижний Тагил возбуждено дело о хищении бюджетных средств

В областной прокуратуре сообщили, что стоимость работ по ремонту была необоснованно завышена на 800 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ход расследования дела находится на контроле прокурора Ленинского района Нижнего Тагила.