В г. Нижний Тагил возбуждено дело о хищении бюджетных средств
7 июля 2010, 17:51ОбществоОльга
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По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт жилья.
В областной прокуратуре сообщили, что стоимость работ по ремонту была необоснованно завышена на 800 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ход расследования дела находится на контроле прокурора Ленинского района Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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