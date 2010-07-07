В Италии перевернулся грузовик с евро

Инцидент произошел 5 июля вблизи города Фоджа. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в ограждение, и коробки с монетами номиналом в €1 и €2 высыпались на шоссе. По свидетельству очевидцев, дорога была буквально усыпана монетами.

На дороге тут же образовалась пробка. Проезжающие мимо автомашины начали останавливаться: водители выскакивали из них и набивали монетами карманы.

Водитель грузовика и экспедитор, сопровождавший груз, были ранены и не смогли остановить разграбление. Водители были похищены нераскрывшиеся упаковки, содержавшие по 1,2 тыс. монет. По предварительным данным, недостача составила €10 тысяч.