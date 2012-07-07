Начальник Тагилстроевского ЗАГСа Людмила Басова о слезах во время свадьбы и радости, которую получают люди при разводе

Tagilcity.ru: Вы уже 27 лет работаете в ЗАГСе. Как вообще пришли к этой профессии, мечтали ли Вы о ней с детства?

9 июля будет 27 лет, как я работаю в ЗАГСе. К выбору профессии пришла совершенно случайно. Я совершенно не знала, как там работать. Подруга сказала: «Все, что нужно – это выучить обряд (обряд - торжественная речь на регистрации – прим.ред.)». Оказалось, что для работы в ЗАГСе столько всего нужно знать и уметь! Работа с коллективом, знание всех актов гражданского состояния, общение с людьми. Нужно любить людей и стремиться им помочь, при этом строго в соответствии с законом.

Tagilcity.ru: В этом году Вы стали победителем конкурса профмастерства для сотрудников ЗАГСа со всего Горнозаводского округа. Поздравляем Вас с победой! Какие испытания были предусмотрены для конкурсантов?

Мы просто проводили свой обряд, причем на настоящей, неимпровизированной свадьбе.

Tagilcity.ru: Только ли женщины работают в ЗАГСах, ведут церемонии?

Да, только женщины, во всяком случае, в Свердловской области.

Тонкости работы в ЗАГСе и секреты профмастерства

У нас проходят различные семинары, и я за свою жизнь посетила огромное их количество. Мы ездим с Москву на занятия Управления ЗАГС Московской области. В Санкт-Петербурге мы объезжали все Дворцы бракосочетания, присутствовали на торжественных церемониях. В основном, мы учимся вести церемонии друг у друга. Обряд – это творческий процесс. Новобрачные чувствуют, когда слова произносятся от души, и у них слезы наворачиваются на глаза.

Tagilcity.ru: А у вас после стольких лет работы наворачиваются слезы на церемонии?

Конечно. И голос иногда дрожит.

Tagilcity.ru: Людмила Федоровна, скажите, пожалуйста, какие моменты являются в вашей работе самыми любимыми, и есть ли нелюбимые?

Вы знаете, для меня вся работа – любимая. Есть, конечно, отрицательные моменты, такие, как регистрация смерти и разводов. Регистрация браков в колонии – тоже не очень позитивный момент. Регистрация мертворожденных детей ранит невероятно. Но, в основном, вся работа мне нравится. В каждом моменте есть своеобразная изюминка.

Например, расторжение брака – не очень приятный момент в жизни человека, но когда он получает паспорт со штампом о расторжении брака, то иногда улыбается и говорит: «Я освободился от оков». Значит, брак был не совсем удачен, было много негативных моментов.

Tagilcity.ru: Через какой период времени нового сотрудника допускают к самостоятельному проведению церемоний?

По-разному. Летом обычно много работы, и сотрудникам приходится быстро вливаться в работу, иногда и через неделю, и через три месяца после устройства. Но это очень сложно. Многие боятся брать на себя такую огромную ответственность, боятся испортить людям праздник, и это правильно. Чаще всего мы даем возможность сотруднику адаптироваться, привыкнуть к работе.

Tagilcity.ru: Существует ли дресс-код для сотрудников ЗАГСа, ведущих торжественные церемонии?

Конечно, дресс-код существует. Платье ведущей не должно быть ни белого, ни черного цвета, и без оголенных частей тела. Наряд не должен быть вычурным и прозрачным, но и не «монашеским». Должна быть красивая нарядная прическа, соответствующий макияж, маникюр. Я, например, брюки отвергаю. Хотя, брюки тоже могут быть, если они широкие.

Я придерживаюсь того мнения, что не должен отличаться. Ведь это тоже праздник, и сотрудник ЗАГСа должна выглядеть празднично.

Tagilcity.ru: Предусмотрены ли какие-нибудь санкции сотрудникам ЗАГСа, и если да, то за что?

Бывает, нас наказывают, лишают премии. Например, за жалобы, которые поступают в адрес сотрудников нашего отдела, за задержку в предоставлении отчетов и документов, за грубость наших сотрудников, за невнимательность к нашим посетителям.

Новые услуги отделов ЗАГС и обоснование их стоимости

Вопрос от пользователя: Возможна ли сейчас выездная регистрация во дворце культуры и искусства НТМК?

Да. Управление ЗАГС буквально недавно, пару месяцев назад, запретило выезд во Дворец НТМК на регистрацию брака, поскольку у нас есть своей помещение (ул. Гвардейская, 28), которое удовлетворяет всем требованиям. Но оно маленькое, и не может вместить большое количество гостей. На сайт управления ЗАГС Свердловской области, zags.midural.ru, почему прекратили выезды в ДК НТМК. И Управление пошло на уступки, разрешило нам возобновить выездные церемонии, но больше никуда, кроме Дворца, мы не выезжаем.

Вопрос от пользователя: В Дзержинском ЗАГСе существует практика навязывания так называемых «карманных» фотографов. Подаёшь заявление, тебе дают что-то вроде «напоминалки» - бумажки, где написан день свадьбы и ещё сказано прийти за 3 дня до свадьбы - в тот день происходит встреча с фотографами. Фотографы за 5 фотографий берут 2000 рублей. По 400 рублей за каждое движение пальцем, диск с фотками не в счет (болванка стоит 6 рублей, время нарезки диска - 4 минуты). Фотографов именно навязывают, говоря, что наш фотограф нежелателен. Уважаемая Людмила Фёдоровна, разъясните пожалуйста: 1. На какой основе работают фотографы при ЗАГСе? 2. Кто назначает цену за услуги и из чего она образована? 3. Как можно устроиться туда на работу?

У нас работает фотограф и видеооператор. Мы проводим тщательный отбор сотрудников, которые вместе с нами проводят праздник. Я работаю со своими специалистами уже больше двадцати лет, они большие профессионалы, у них высококлассное оборудование, которое есть далеко не у каждого тагильского фотографа. Они знают, как снять, где снять, ведь праздник не должен быть сорван. У нас есть требования к ним по внешнему виду и коммуникабельности. Они не должны мешать гостям и сотрудникам ЗАГСа.

Мы только лишь советуем молодоженам: «Пожалуйста, воспользуйтесь услугами наших специалистов». Уверена, что и в Дзержинском ЗАГСе не навязывают, а только советуют. Мы опытны в этих делах и не хотим, чтобы пришел со стороны фотограф в спортивном костюме, с нечищеными ботинками. У меня бывали случаи, когда фотографы вставали между мной и молодоженами, мешая проводить церемонию, роняли столик с кольцами, выдергивали шнур, обесточивая помещение. Они не понимают всей важности происходящего и привлекают к себе слишком много внимания.

Деньги идут на аренду Дворца. Сейчас они вынуждены сами зарабатывать, поэтому благодарны нам за то, что мы поставляем им заказы. Кроме того, они украшают зал, там работает камерный оркестр из шести человек, организуется фуршет в кафе. Вот, по моему мнению, на что идут деньги. Хотя мы никак не причастны к ценообразованию.

Законодательные аспекты работы в ЗАГС и ответы на сложные вопросы

Tagilcity.ru: Расскажите, когда нужно подавать заявление паре, которая определилась с датой свадьбы?

Заявления принимаются от месяца до двух месяцев до даты свадьбы. С 13 июля мы начинаем работать через портал (адрес будет сообщаться позже). Люди смогут через него совершить предварительное бронирования времени и даты, оставив свои данные на сайте.

Вопрос от Ирины: Правда ли, расписаться или подать документы на регистрацию можно без очереди, если пара ожидает ребенка? Или это распространяется лишь на простую неторжественную регистрацию?

В соответсвии со статьей 11 Семейного кодекса мы вправе сократить срок до регистрации брака. Начальник решает, какой паре срок сократить. Безусловно, должна быть уважительная причина. Это либо беременность, либо рождение ребенка, либо долгое совместное проживание и совместные дети, либо болезнь одного из будущих супругов. Бывает, что регистрация брака проходит в день подачи заявления. Выбор в пользу торжественной или неторжественной церемонии делают сами подающие заявление.

Tagilcity.ru: А если все места на месяц вперед уже расписаны?

Мы подбираем подходящий вариант. Чаще всего, это бывает регистрация в ранние или поздние часы.

Вопрос от Дарьи: Скажите, является ли законной на территории Российской Федерации регистрация в другой стране, а, точнее, на острове Маврикий?

Это уточняется в компетентных органах, в консульстве Российской Федерации на территории государства, или в представительстве этой страны в России. Но вообще в моей практике такого не было. К нам обращались люди, которые зарегистрировались на территории Азербайджана и хотели здесь тоже получить документ. Мы объяснили, что брак у них уже заключен.

Обратная сторона медали – немного о разводах в Нижнем Тагиле

Ни в коем случае, мы не имеет права на это. Их может уговаривать только судья, которая дает им срок на раздумия. А к нам они приходят с решением суда о расторжении брака. Едиственное, я могу удивиться: «Вы же совсем недавно, буквально, в прошлом году, заключали у нас брак? А сейчас уже расторгаете?». Больше ни о чем я не могу их расспрашивать.

Tagilcity.ru: Ведется ли у вас статистика: сколько разводов в процентном отношении ежегодно приходится на общее количество браков?

Конечно. Статистика браков и разводов бывает разной.

Например, в мае прошлого года у нас было зарегистрировано 42 брака и 42 развода. Но нужно учитывать, что в мае обычно бывает очень мало браков. Обычно это 70 процентов разводов на 100 процентов браков.

Наречение имени, регистрация новорожденных

Tagilcity.ru: В чем заключается торжественная церемония наречения имени? Сколько по времени она длится?

Проводится красивый обряд торжественного вручения свидетельства о рождении ребенка. Мы рассказываем о семье, в которой родился ребенок, звучит красивая музыка, аист приносит сверток родителям. На церемонии присутствует вся семья, дедушки и бабушки. Если это тысячный новорожденный, то мы привлекаем представителей властей, которые дарят подарки родителям ребеночка.

Tagilcity.ru: Какие имена сейчас чаще всего дают новорожденным деткам?

Например, согласно отчету Отдела ЗАГС Тагилстроевского района за прошлый год, самыми популярными мужскими именами стали Артем (28 имен), как и в 2010 году, на втором месте – Дмитрий и Максим (25 имен), на третьем – Иван (23), на четвертом – самое популярное в прошлые годы имя Александр (22), на пятом – Кирилл (20). Называют мальчиков редкими именами, такими, как Адам, Демид, Демьян, Елисей, Еремей, Захарий, Ефим, Игнат, Оскар, Тарас. Приобретают популярность такие имена, как Мирон (4), Руслан (7), Савелий (5), Тимур (7), Федор (3), Глеб (7), Лев (3), Марк (9), Арсений (10), Артур (3). Уходят в прошлое имена Виктор, Влад, Валерий, Валентин, Геннадий, Петр, Родион, Станислав. Раньше были популярны, а в 2011 так не назвали ни одного малыша.

Необычные случаи и курьезы в работе сотрудников ЗАГСа

Вопрос от Александры: Какие самые необычные невесты и женихи были в вашей работе?

Любви все возрасты покорны. Возрасты, характеры, комплекции – я за годы работы видела разные пары. Приходят к нам и 90-летние влюбленные. Бывает у пар огромная разница в возрасте, например, невеста старше жениха на 30 лет. Бывает, что пара визуально смотрится немного необычно, когда жених тоньше невесты в два раза или по плечо ей.

Tagilcity.ru: Регистрация брака – это всегда волнительное мероприятие. Помогаете ли Вы как-то молодоженам справиться с волнением, если видите, что человек уже на грани?

Успокаиваем, но, в основном, они справляются сами.

Вопрос от пользователя: Были ли в Вашей практике случаи, когда у алтаря кто-то из участников церемонии сбегал или отказывался от регистрации?

Был однажды у меня единственный случай, когда в торжественном зале регистрации я спросила у невесты: «Желаете ли Вы вступить в брак?», она ответила утвердительно. Жениху я задала тот же самый вопрос, он сказал: «Нет». Я объявила: «Извините, торжественная церемония считается закрытой». После этого мертвая тишина в зале, первым вышел жених, ну а потом зарыдала невеста. Гости ушли. Как они разбирались дальше, я не знаю.

Tagilcity.ru: Верите ли Вы в свадебные приметы? Например, есть такая примета: «Женишься в мае, всю жизнь маяться будешь».

Абсолютно нет. Например, я знаю пары, которые поженились в мае и дружно и счастливо живут всю жизнь.

О личном счастье людей, ежедневно благословляющих других на счастливую семейную жизнь

Говорят: «Сапожник без сапог». Может быть, мы свое счастье делим с другими? Со своим любимым человеком я встретилась в ЗАГСе. Он тоже работал здесь. Мы вели церемонии вместе, и я была неимоверна счастлива, и дарила счастье другим. Может быть, я действительно раздарила его, и теперь осталась одна. Но я воспитываю внуков, 16-летнего сына.

И у сотрудников ЗАГСа не все так гладко. Лишь одна сотрудница состоит в законном браке. Другая разведена, третья вообще никогда не была замужем, не может пока найти достойного мужчину.