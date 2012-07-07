Свадьба одной из пар, победившей в фотоконкурсе «Весна. Любовь. Тойота» на портале TagilCity.ru, уже состоялась (ФОТО)

Напомним, призы для влюбленных, ставших любимчиками пользователей портала, - профессиональная свадебная фотосессия и публикации на страницах журнала «Сhocolads», а также на сайтах TagilCity.ru, toyota-tagil.ru, auto-plus.ru.

Ребята встретились там, где встречаются и назначают свидания тысячи пар Нижнего Тагила: знакомство состоялось у КРЦ «Родина-Киномакс». Влюбленные рассказывают, что никогда не забудут этот день. Между молодыми людьми сразу же пробежала та самая искра: в Дмитрии Юлию привлекли добрая и открытая улыбка, жизнерадостность и чувство юмора. Сама девушка сразила будущего мужа, по словам самого Дмитрия, своими чарующими глубокими зелеными глазами. Первое свидание Дмитрий назначил Юлии у торгового центра «Александровский пассаж», тоже очень популярного места среди тагильской молодежи.

После того, как ребята поняли, что влюблены друг в друга, они начали готовиться к свадьбе. Они очень гордятся тем, что сами накопили денег на свадьбу, не прибегая к помощи своих родителей. Небольшую часть расходов, а именно стоимость фотосессии, взяли на себя организаторы фотоконкурса, автосалон «Тойота Центр Нижний Тагил».

Дмитрий и Юлия строят большие планы на совместную жизнь. Самая заветная мечта ребят – переезд в другой город, расположенный вблизи моря. Поздравляем новоиспеченных супругов с законным браком и желаем большого семейного счастья и исполнения всех заветных желаний! Совет да любовь!

Кстати, у пользователей еще есть возможность проголосовать за участников фотоконкурса «Самая удивительная история знакомства»от магазина здоровья «Казанова»!