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Заказное письмо до Нижнего Тагила шло из Качканара почти месяц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заказное письмо до Нижнего Тагила шло из Качканара почти месяц

7 июля 2012, 09:33Общество
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