Заказное письмо до Нижнего Тагила шло из Качканара почти месяц

Пострадавшая обратилась в ближайшее почтовое отделение.Там сотрудники, пользуясь сложившейся ситуацией, попытались предложить платнуюуслугу: поиск корреспонденции. Стоимость, заявленная сотрудниками, составила 60рублей.

Разобраться в ситуации получилось с помощью звонка потелефону горячей линии. Там сообщили, что срок доставки корреспонденции отКачканара до Нижнего Тагила - максимум 4 дня, а заявка на поиск всегда принимается бесплатно. Кроме того, консультантлично посмотрел, где сейчас находится затерявшаяся документация. Узналось, чтописьмо было доставлено в Нижний Тагил на следующий же день, 6 июня.

Дозвониться до Нижнетагильского отделения удалосьтолько на пятый раз. Сотрудница, взявшая трубку, грубоответила мне, что «она одна работает за копейки, а на полу перед ней - тысячиписем» рассказала пострадавшая корреспондентам газеты «Качканарский четверг».

Согласно Правиламоказания услуг почтовой связи, в такой ситуации необходимо подать заявление нарозыск письма, которое принимается в любом отделении почты. Об оплате за такуюуслугу речи и быть не может. Единственное требование - необходимо предоставитьпаспорт, или другой документ, удостоверяющий личность.