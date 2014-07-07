Какие материалы используются в производстве мебели для кухни

Это важно! Производителям необходимо уделять внимание не только материалам, но и смотреть, чтобы мебельная фурнитура для конструкций была соответствующего качества.

Массив

Получают, склеивая бруски из цельного дерева, затем полируют и многослойно наносят морилку и лак. При этом структура сохраняет свою целостность. Если вы закажете мебель, выполненную из такого материала, то гарантированно получите уникальный и респектабельный вид своей кухни.

МДФ

Это изделие в виде плиты, состоящей из древесного волокна, подвергающегося прессованию в сухом виде с применением повышенного давления и температуры. Лигнин, выделяющийся при воздействии высокой температуры, является связующим материалом волокон. Плиты прочны, экологичны, устойчивы к воздействию влаги.

Виды:

· Крашеный – изготавливается посредством нанесения эмали, лака с последующим полированием. Такой метод производства позволяет использовать МДФ для кухни, что защищает мебель от пара, воды и перепадов температур.

· Пленочный - производится нанесением поливинилхлоридной пленки под действием вакуума. Обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям, но не защищает от воздействия высоких температур.

· Рамочный – представляет собой рамку, выполненную из МДФ, внутри которой размещаются плиты МДФ или ДСП, также рамку используют для размещения в ней зеркала или стекла.

· Шпонированный - плита покрывается срезками древесины из ценных пород дерева, так называемым шпоном, а затем наносится лак. Внешне, этот материал напоминает натуральную древесину. Кухонные гарнитуры из шпонированного МДФ по своим эксплуатационным характеристикам мало чем уступают изделиям из натурального дерева.

Постформинг

Для его производства используют особый способ облицовки, чаще всего применяют ламинат – пластик на бумажной основе, пропитанный меламиновой смолой. Части кухонной мебели (столешницы или фасады), которые производят таким методом, обладают устойчивостью к износу, приемлемой ценой и большим выбором цветов.

ДСП

Из частиц древесины в смеси со смолой под действием температуры и под давлением формируются древесно-стружечные плиты. Для дальнейшего использования их облицовывают шпоном, ламинатом, покрывают лаком, мелко диспергированными опилками. Из этого материала чаще всего производят фасады для кухонной мебели.

Софтформинг

ДСП высокого качества ламинируют пленкой с финишным эффектом. Плиту обрабатывают с получением декоративной кромки. Фасады кухонь из такого вида материала имеют богатую цветовую палитру, приемлемую цену при хорошем качестве.

Учитывая все характеристики, вы можете выбрать материал для кухни, отвечающий вашим требованиям и возможностям.