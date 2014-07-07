Клинкерная плитка "под кирпич" Feldhaus по акционной цене
7 июля 2014, 18:05ОбществоЕкатерина
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Компания Славдом рада представить Вашему вниманию по самой выгодной цене клинкерную фасадную плитку "под кирпич" Feldhaus Klinker NF9 (240 x 9 x 71 мм)! Клинкерная плитка Feldhaus Klinker...
Компания Славдом рада представить Вашему вниманию по самой выгодной цене клинкерную фасадную плитку "под кирпич" Feldhaus Klinker NF9 (240 x 9 x 71 мм)!
Клинкерная плитка Feldhaus Klinker толщиной 9 мм не уступает своими эстетическими и техническими характеристикам аналогичной плитке толщиной 14 мм, но имеет меньшую стоимость. Поэтому Вы имеете двойную выгоду, приобретая плитку по нашей акционной цене.
С помощью клинкерной фасадной плитки Feldhaus Klinker очень просто имитировать кирпичную кладку как на фасаде, так в интерьере, что позволит архитекторам и дизайнерам расширить свои возможности.
Если у Вас появились вопросы, обращайтесь в отдел продаж компании Славдом.
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