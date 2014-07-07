Мальчишник в Усадьбе!

Прощание с холостой жизнью в окружении верных друзей и с настоящими мужскими развлечениями - именно это предлагает вам наша база отдыха.

Жаркая банька на березовых дровах, бильярдная с камином, аромат шашлыка... Мы подберем для Вас идеальный вариант проведения торжества, который надолго запомнится и виновнику и гостям. По вашему желанию организуем фуршет или барбекю.

Вы можете провести у нас веселый вечер или несколько дней, индивидуальный подход и самый теплый прием гарантированы.