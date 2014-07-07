Мальчишник в Усадьбе!
7 июля 2014, 12:05ОбществоДарья
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Прощание с холостой жизнью в окружении верных друзей и с настоящими мужскими развлечениями - именно это предлагает вам наша база отдыха.
Прощание с холостой жизнью в окружении верных друзей и с настоящими мужскими развлечениями - именно это предлагает вам наша база отдыха.
Жаркая банька на березовых дровах, бильярдная с камином, аромат шашлыка... Мы подберем для Вас идеальный вариант проведения торжества, который надолго запомнится и виновнику и гостям. По вашему желанию организуем фуршет или барбекю.
Вы можете провести у нас веселый вечер или несколько дней, индивидуальный подход и самый теплый прием гарантированы.
Мальчишник в будние дни в Демидовской Усадьбе - это приятные скидки, отличный отдых и незабываемые воспоминания!
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