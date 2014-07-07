Nissan X-Trail и Nissan Juke: уникальная выгода от автоцентра КОНКОРД!
7 июля 2014, 12:05ОбществоПолина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уважаемые клиенты! Автоцентр КОНКОРД рад сообщить вам о новых выгодах на мощный внедорожник Nissan X-Trail и стильный кроссовер Nissan Juke.
Уважаемые клиенты!
Автоцентр КОНКОРД рад сообщить вам о новых выгодах на мощный внедорожник Nissan X-Trail и стильный кроссовер Nissan Juke.
Выгода до 110 000 рублей
Выгода до 150 000 рублей
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55 и на сайте: www.concord-ural.ru, Черноисточинское шоссе 1 В.
С уважением, команда автоцентра КОНКОРД.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей