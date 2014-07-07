Nissan X-Trail и Nissan Juke: уникальная выгода от автоцентра КОНКОРД!

Уважаемые клиенты!

Автоцентр КОНКОРД рад сообщить вам о новых выгодах на мощный внедорожник Nissan X-Trail и стильный кроссовер Nissan Juke.

Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55 и на сайте: www.concord-ural.ru, Черноисточинское шоссе 1 В.