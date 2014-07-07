О дружной семье Кармановых – сотрудниках полиции Нижнего Тагила (ФОТО)

Есть и молодые семьи, где оба супруга служат в полиции. Виктория и Вадим Кармановы вместе уже почти девять лет. Когда-то Вика приехала в Нижний Тагил из Краснодарского края поступать в педагогический институт. Здесь жила ее бабушка, поэтому девушка могла рассчитывать на поддержку родного человека. После окончания химико-биологического факультета Вика около двух лет проработала лаборантом, когда ее подруга предложила попробовать свои силы в милиции, где сама работала в подразделении по делам несовершеннолетних. Виктория как-то сразу загорелась. Пришла на беседу к тогдашнему руководителю службы в УВД города Ларисе Владимировне Кузнецовой. Опытный руководитель, посмотрев на хрупкую застенчивую девушку, не стала скрывать всех трудностей службы, особенности общения с «трудными» подростками, но кандидат оказалась очень настойчивой.

Я устраивалась в течение девяти месяцев: сначала - доскональная проверка, а потом ждала, когда появиться вакансия рассказывает Виктория.

Так, в 1999 году началась служба инспектора ПДН Виктории Вадимовны Куликовой. Привыкала к особенностям службы, когда приходилось подниматься и в вечернее, и ночное время: профилактические рейды, поиск потерявшихся детей и напряженная работа с подростками, совершившими преступления и правонарушения. Несмотря на трудности, работа Виктории нравилась, правда времени на личную жизнь практически не оставалось.

Приобретя опыт работы в ПДН, Виктория перешла в подразделение дознания. Как-то коллега и подруга пригласила Вику в гости и познакомила со своим однокурсником по юридическому институту. С первого же взгляда молодой человек привлек Викторию своей серьезностью, порядочностью, всегда был очень внимателен. А когда познакомилась с родственниками Вадима, поняла, что ее избранник, воспитанный в большой дружной семье, будет надежным мужем и добрым отцом. Оказалось, что в семье Вадима многие родные работают в правоохранительных органах. Правда, сам возлюбленный тогда еще работал «на гражданке». Новая семья тепло приняла невестку, это особенно было важно для Виктории, ведь к тому времени бабули рядом уже не было, а родители жили далеко.

Муж всегда с большим терпением и пониманием относился к ненормированной работе супруги и даже помогал. Сопровождал ее, когда вечером она шла по адресам опросить граждан, не явившихся по вызову. Так ему было спокойнее за жену.

Глава семейства очень гордился своей супругой, ему нравилось, что она работает в милиции, и после двух лет совместной жизни Вадим решил и сам стать сотрудником правоохранительных органов. Небольшой опыт работы в отделении по борьбе с преступлениями и нарушениями на потребительском рынке, а потом – отдел связи и информационных технологий в управлении внутренних дел. Здесь он чувствует себя, как «рыба в воде». Его любовь к технике, профессиональное знание компьютера очень пригодились на новом месте.

Майор полиции Виктория Карманова сейчас работает в отделе полиции № 16 заместителем начальника отделения дознания. Супруги воспитывают дочь Ирину, которая в этом году закончила первый класс. Девочка уже радует родителей своими спортивными успехами: первый юношеский разряд по художественной гимнастике и призовые места на многочисленных соревнованиях.

Очень помогают в воспитании 8 - летней Иришки родители Вадима и Вики. «Чтобы мы делали, если бы не наши родные», - признаются супруги.

Когда выдается свободное время, супруги вместе с дочкой любят бродить по городу, любуясь его достопримечательностями. Когда удается, посещают бассейн. Летом, конечно, все вместе выезжают на дачу. В отпуск стараются по возможности уезжать вместе и каждую минуту наслаждаться присутствием друг друга.