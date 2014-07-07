«Ростелеком» и бизнес-центр «Краснолесье» завершили крупный телекоммуникационный проект

«Ростелеком» организовал для нового многофункционального комплекса «Краснолесье» подключение к сети передачи данных с использованием оптического доступа.

Для организации телекоммуникационной инфраструктуры МФК «Краснолесье» компания «Ростелеком» построила волоконно-оптическую линию связи, которая дает возможность передачи большого потока информации. Пропускная способность канала составляет до 1 Гбит/сек. В результате комплексу общей площадью 18 тысяч квадратных метров теперь доступны высокоскоростной Интернет, интерактивное телевидение, IP и SIP-телефония, VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) и многие другие сервисы, возможные только на сетях с высокой пропускной способностью. Для МФК «Краснолесье» и арендаторов его площадей завершение этого проекта означает, что теперь они могут более эффективно и качественно осуществлять как корпоративные, так и внешние коммуникации, ведь надежная связь является залогом успеха бизнеса. А среди якорных арендаторов комплекса такие крупные структуры, как Сбербанк, М.Видео, Мегамарт, Империя Фитнеса.

«Связь в многофункциональном комплексе должна быть качественной и надежной. Поэтому, когда встал вопрос строительства телекоммуникационной инфраструктуры, мы приняли решение обратиться к специалистам «Ростелекома». Работу они выполнили точно в срок и без единого нарекания. Вскоре наши клиенты по достоинству оценят высокий уровень сервиса компании «Ростелеком». Официальное открытие комплекса состоится 6 августа 2014 года», - отметила руководитель проекта строительства МФК «Краснолесье» Анастасия Блохина.

Протяженность линии связи, которую «Ростелеком» построил для подключения бизнес-центра, составляет 1,3 километра. При строительстве была использована одна из самых инновационных технологий — GPON (Gigabit Passive Optical Network). Главное преимущество этой технологии — высокая скорость, что дает возможность комфортно работать с «тяжелым» контентом. Во-вторых, «оптика» имеет потенциал для развития на многие годы вперед: обладает возможностью наращивания и узлов сети, и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей клиентов комплекса. Третье — надежность: подключение, отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не сказывается на работе остальных.