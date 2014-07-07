Шарфы с логотипом – это элегантно и ненавязчиво

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компании ИнтерФлаг

Рекламная индустрия развивается стремительными темпами. В данном случае используют различные способы. В этой сфере все более актуальными становятся шарфы с логотипами и другими знаками отличия. Всем знакомы разноцветные и яркие вязаные шарфы разных футбольных клубов. Практически это было начало появления данного способа продвижения товаров и услуг.

Для каких целей использовать?

Логотип является своеобразным визуальным образом компании и позволяет идентифицировать ее среди множества других. Одним из ненавязчивых рекламных ходов считается нанесение логотипа на шарф. Такое изделие относится к сувенирной рекламной продукции. Оно может выполнять функцию подарка сотрудникам на корпоративный праздник, партнерам на Новый год или быть предметом массовых промо-акций. Преимущество шарфа перед футболкой или бейсболкой - в его элегантности. Таким аксессуаром можно дополнить любую одежду, выполнить его в корпоративных цветах или сделать частью дресс-кода.

Для владельцев баров и кафе такие шарфы станут прекрасным подарком постоянным клиентам и выделять их среди остальных. Владелец бизнеса вправе предоставлять небольшую скидку таким клиентам.

Любая рекламная акция с участием сувенирных шарфов превратится в живое и занимательное действо, способное привлечь внимание множества людей.

Из каких материалов могут быть выполнены шарфы?

Шарфы можно связать из акрила, изготовить методом жаккардового плетения, выкроить из флиса, шелка, шифона, габардина и атласа. По желанию клиента будет использована другая ткань, если технологические приемы позволяют нанести на нее логотип. Края тканевых шарфов обрабатывают на оверлоке во избежание осыпания. По желанию торцы оформляют бахромой. Шарф может быть однослойным или состоять из двух слоев.

Изделия предлагаются различных размеров. Наиболее широкое распространение получили такие размеры: 130*16, 140*20, 120*18, 125*18 см – для вязаных, плетеных, флисовых и шелковых соответственно.

Технологии нанесения логотипа

Логотип или иное рекламное изображение наносят несколькими способами. При изготовлении вязанного или плетеного жаккардового изделия изображение вывязывают или плетут в процессе изготовления изделия.

На шарфиках логотип наносят методом сублимационной печати одно- или двухсторонней, при этом используются высококачественные краски, которые не выгорают и не меняют свой вид в результате многочисленных стирок. Печатным методом можно нанести любое изображение, независимо от его сложности, и точно передать цветовую гамму. Еще одним методом нанесения является вышивка цветными или мононитями, устойчивыми в носке.