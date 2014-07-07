Тагильчане рискуют остаться без пенсии, работая в сфере ЖКХ и строительства

Самыми злостными неплательщиками являются предприятия в области ЖКХ и строительства. Отметим, что на этих предприятиях трудятся более 20 тысяч человек, чьи пенсионные права работодатели систематически нарушают.

Не производя уплату страховых взносов в полном объеме и в установленные законодательством сроки (до 15 числа месяца следующего за отчетным), работодатели ставят под угрозу своевременную выплату пенсий сегодняшним пенсионерам.

Страховые взносы в отличие от налогов являются возмездными платежами и в дальнейшем учитываются при назначении размера пенсии. Чем больше страховых взносов на лицевом счете гражданина, тем выше будет его будущая пенсия. Обязанность работодателя уплачивать взносы в бюджет ПФР своевременно и в полном объеме установлена федеральным законом.

Органами ПФР в ежедневном режиме осуществляется контроль за поступлением средств, что позволяет оперативно выявлять неплательщиков и принимать соответствующие меры. Так, за первое полугодие в банки направлено более 20 тысяч инкассовых поручений о принудительном взыскании этих средств со счетов предприятий на сумму около 216,5 млн. рублей. В службу судебных приставов передано на взыскание более 2,5 тысяч исполнительных документов Пенсионного фонда. Также специалистами ПФР проведено более 70 выездных проверок.