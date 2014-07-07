Тагильчанин Константин Новоселов попал в рейтинг самых влиятельных ученых мира
Тагильский физик Константин Новоселов, в 2008 году получивший Нобелевскую премию за изобретение графена вместе с Андреем Геймом, попал в рейтинг самых влиятельных ученых мира. Список составляло агентство Thomson Reuters.
Лидер рейтинга – американка Стэйси Габриэль. Ее портфолио – 23 работы, посвященных молекулярным исследованиям. Второй – Мэтью Мэйерсан из легендарного Гарварда с 22 публикациями. Третья строчка у другого сотрудника Гарварда Эрика Лэндеру – 21 публикация.
У Константина Новоселова 15 работ, посвященных изучению модифицированного углерода, который используется в электронике.
Помимо Новоселова, в рейтинг попали и другие ученые с российскими корнями, однако до лидирующих позиций им добраться не удалось. Среди них Симеон Дьянков (Российская Экономическая Школа), Семен Михайленко (Российская Академия Наук), Валерий Перевалов (Российская Академия Наук), Сергей Ташкун (Российская Академия Наук), Сергей Морозов (Физико-Энергетический институт), Александр Кабанов (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл), Аркадий Цейтлин (Имперский колледж Лондона) и Владимир Уверский (Университет Южной Флориды).
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